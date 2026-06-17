O plenário da Câmara de Goiânia aprovou, nesta quarta-feira (17), a inclusão de emendas modificativas ao projeto de lei do Executivo que cria o programa Morar no Centro. O POPULAR mostrou que os vereadores estavam articulando nos bastidores a apresentação de emenda robusta à matéria.\nA informação inicial é que foram apresentadas 12 sugestões de mudanças, sendo oito de Kátia Maria (PT), duas de Aava Santiago (PSB), uma de Anselmo Pereira (MDB) e uma do presidente da Casa, Romário Policarpo (Cidadania).\nPolicarpo disse durante a sessão que apresentou sugestões de mudanças que tratam de isenção de impostos para novos empreendimentos e descontos em tributos para novas empresas que se instalarem no Centro.\nAnselmo Pereira afirmou que suas emendas tratam da regularização de prédios antigos do bairro (que não têm garagem, por exemplo) e, por isso, entram em confronto com a legislação atual. Vereadora de oposição, Kátia disse que apoia a matéria, mas apresentou emendas para aperfeiçoar o texto. O conteúdo completo dos documentos ainda não foi divulgado.