A Câmara Municipal de Goiânia aprovou nesta terça-feira (30) definitivamente, e sem votos contrários, o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026. A Casa confirmou ainda a proposta que autoriza um novo empréstimo de R$ 132 milhões junto ao BNDES, com ou sem a garantia da União.\nNo caso da LOA, o texto prevê receita e despesa estimadas em mais de R$ 10,8 bilhões. Entre as emendas aprovadas está a adequação do texto à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), confirmada pelo líder do governo, Wellington Bessa (DC), que manteve em 23% o índice de remanejamento orçamentário autorizado ao prefeito Sandro Mabel (UB). O montante estabelecido às emendas impositivas (recursos destinados pelos vereadores às suas bases) ficou em R$ 5 milhões por parlamentar.\nApesar da aprovação unânime, a votação foi marcada por críticas da oposição sobre o trâmite atabalhoado das propostas orçamentárias. Kátia Maria (PT) criticou a votação conjunta da LOA e do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) e disse que as matérias “não contemplam a todos, principalmente a quem mais precisa”. Já Coronel Urzêda (PL) fez elogios ao trabalho do líder do governo, mas por outro lado pediu que, em 2026, a LDO chegue à Câmara com mais antecedência para discussões.