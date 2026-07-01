A Câmara Municipal de Goiânia aprovou em definitivo, nesta terça-feira (30), o projeto de lei da Prefeitura que pede autorização para empréstimo de US$ 60 milhões (cerca de R$ 310 milhões) para obras da segunda etapa do Programa Urbano Ambiental Macambira Anicuns (Puama II), que será contratado junto ao Banco Interamericano de Desenvolvimento (BID), com a garantia da União.\nConfirmada com um placar de 25 votos favoráveis e 8 contrários, a proposta agora segue para sanção do prefeito Sandro Mabel (UB). Como antecipado pelo POPULAR, a matéria não constava na pauta de votação do dia, mas foi incluída após pedido do líder do governo, Wellington Bessa (Mobiliza).\nDiante da pressa do Executivo em obter a lei autorizativa antes do fim do mês, houve engajamento da base governista para garantir o quórum até o final da sessão ordinária, que teve sua duração prorrogada até às 14h, a pedido de Bessa, no intuito de garantir a votação.