A Câmara Municipal de Goiânia aprovou um projeto de lei que obriga bares, restaurantes, lanchonetes e estabelecimentos similares a oferecer café amargo aos clientes. A proposta, de autoria do vereador Henrique Alves (MDB), aguarda a análise do prefeito Sandro Mabel (UB), que pode sancioná-la ou vetá-la.\nNem todo estabelecimento comercial oferece aos seus clientes o café amargo para que eles optem por adopar. Assim, muitas pessoas que possuem comorbidades, diabetes, sobrepeso, dentre outras, ficam sem oppao de tomar o tradicional cafezinho”, justificou o vereador no documento.\nDe acordo com a Câmara de Goiânia, o projeto foi aprovado em definitivo no último dia 3. Ao POPULAR, na manhã desta terça-feira (10), a assessoria de comunicação do prefeito informou que o projeto está em análise pelos órgãos competentes antes de seguir para veto ou sanção de Mabel.