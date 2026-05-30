Agentes de trânsito de Goiânia (Wildes Barbosa/O Popular)\nOs vereadores aprovaram um projeto de lei que autoriza os agentes de trânsito de Goiânia a usar spray de pimenta e taser, armas consideradas de menor potencial ofensivo. Embora tenha recebido parecer contrário da Procuradoria da Casa, a proposta passou nas duas votações e agora segue para análise do prefeito Sandro Mabel (União). Uma das justificativas é que os servidores em questão enfrentam um aumento de casos de agressão, intimidação e resistência.\nO projeto foi aprovado na última quinta-feira (28) e tramitou na Câmara por mais de um ano. A proposta é de autoria do vereador Sanches da Federal (PP). Ao repórter Gunther Scholer, da TV Anhanguera, o parlamentar ressaltou que a proposta é constitucional.\nOs agentes de trânsito fazem parte do artigo 144 da Constituição Federal. Eles entram dentro da segurança viária, estão descritos nominalmente. E está cristalino como em outras cidades já tem implementado. A gente aqui não está inventando a roda, a gente só está adequando à realidade atual e fazendo com que a sociedade se sinta mais segura também, pois agora terão outras pessoas que poderão defendê-la na rua", explicou.