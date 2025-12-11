Em dia marcado por reuniões de três comissões permanentes da Câmara Municipal de Goiânia, cinco projetos de lei de autoria da Prefeitura apontados como prioritários foram aprovados nos colegiados temáticos nesta quarta-feira (10) e seguem agora para a segunda votação em plenário.\nA reunião da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia (CFOE), que confirmou três projetos de natureza financeira, foi a mais movimentada. O encontro foi longo, de quase duas horas, e marcado por manifestações contrárias às matérias pela oposição e intenso bate-boca entre os vereadores.\nO projeto que abre crédito adicional especial de R$ 21 mil para ajustar a alocação de despesas ligadas a parcerias público-privadas (P1PPs) ocasionou a principal celeuma do colegiado. De oposição ao Executivo, Kátia Maria (PT) reiterou que a proposta tem “fragilidades para a administração”, ao fracionar o crédito “sem dizer quais são as PPPs”, o que, segundo ela, viola princípios de transparência e “faz um esvaziamento do controle da Câmara”.