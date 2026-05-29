A Câmara Municipal de Goiânia aprovou em primeiro turno, nesta quinta-feira (28), dois projetos de lei encaminhados pela Prefeitura: o reajuste de 5,4% do piso do magistério municipal e a cessão de uma área pública, na Vila Redenção, para instalação de uma base operacional da Agência da Guarda Civil Metropolitana (AGCM). As duas matérias foram aprovadas por unanimidade e agora seguem para análise das comissões antes da votação definitiva em plenário.\nNo caso do magistério, o índice do reajuste equipara os vencimentos da rede municipal ao piso nacional da categoria, conforme prevê a legislação federal. O reajuste, retroativo a 1º de maio, também alcança as gratificações e os benefícios pagos aos profissionais da Educação. Apesar da aprovação sem votos contrários, a discussão em plenário foi marcada por cobranças da oposição em relação à situação da rede municipal de ensino e às negociações decorrentes da greve dos professores, atualmente suspensa.