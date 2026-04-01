Adiados há quase um mês pela falta de quórum qualificado nas sessões ordinárias, os títulos honoríficos de cidadania goianiense ao presidente nacional do Partido Liberal (PL), Valdemar Costa Neto, e à ministra da Cultura, Margareth Menezes, foram aprovados por unanimidade pela Câmara Municipal de Goiânia nesta quarta-feira (1º).\nDiante do recorrente esvaziamento nas reuniões desde o início do ano legislativo, em 25 de fevereiro, especialmente pelo fator eleitoral - já que mais da metade dos vereadores pretende disputar o pleito deste ano -, houve apelos públicos inclusive do presidente da Casa, Romário Policarpo (Avante), e outros integrantes da mesa diretora para que os parlamentares se dirigissem ao plenário ou entrassem remotamente na sessão para garantir as votações.\nA aprovação de títulos, feita por meio de decreto legislativo, requer ao menos 25 votos e passa por votação única. No caso das propostas aprovadas nesta quarta, a mesa diretora optou por votá-las em bloco, a fim de dar maior celeridade ao processo já "atrasado", conforme definiu o vice-presidente Anselmo Pereira (MDB).