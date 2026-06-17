O projeto de lei que cria o programa Morar no Centro pode receber uma emenda robusta no plenário da Câmara Municipal de Goiânia nesta semana. A articulação nos bastidores envolve uma minuta em discussão pelos vereadores com mudanças relacionadas diretamente ao objeto (com especificações de isenções de impostos e de área de abrangência) e dispositivos que fogem do tema, com alterações no Plano Diretor e em regras relacionadas ao parcelamento do solo para fins urbanos.\nO Morar no Centro é uma iniciativa da Prefeitura de Goiânia e prevê o pagamento de metade do aluguel de até 3 mil famílias que escolherem se mudar para imóveis cadastrados. O benefício, segundo o texto original, terá duração de três anos e tem a finalidade de incentivar a ocupação do bairro, como parte de ações do município para a requalificação do Centro.