Do cantor de pagode Alexandre Pires ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Luiz Fux, a Câmara Municipal de Goiânia bateu recorde em 2025 na concessão de títulos honoríficos de cidadania goianiense, com a aprovação de 147 homenagens pelos vereadores, mostra levantamento do POPULAR. Trata-se do maior número da série recente, que corresponde a quase três vezes acima do total registrado em 2021, quando foram concedidos 50 títulos. (Veja o quadro).\nOs dados, coletados no Portal da Transparência da Casa, mostram um crescimento contínuo ao longo dos últimos anos. Em 2022, a Câmara aprovou 44 títulos; em 2023, foram 57; em 2024, o número subiu para 81. O salto mais expressivo ocorreu no ano passado - primeiro ano da atual legislatura -, com um aumento de 194% em relação a 2021 - primeiro ano da legislatura anterior.