O plenário da Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em primeiro turno, durante sessão extraordinária realizada nesta segunda-feira (29), o projeto da Lei Orçamentária Anual (LOA) de 2026, encaminhado pelo Executivo. A proposta deve ser apreciada em definitivo esta terça-feira (30), na última sessão legislativa do ano. O orçamento prevê receita e despesa estimadas em mais de R$ 10,8 bilhões.\nEntre as emendas aprovadas está a adequação do texto à Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO), confirmada pelo líder do governo, Wellington Bessa (DC), que manteve em 23% o índice de remanejamento orçamentário autorizado ao prefeito Sandro Mabel (UB).\nO montante estabelecido às emendas impositivas (recursos destinados pelos vereadores às suas bases) ficou em R$ 5 milhões por parlamentar.\nVereadores aprovam alteração na Cosip, mas rejeitam "trava" na taxa