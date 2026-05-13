A Câmara Municipal de Goiânia aprovou de forma definitiva, nesta terça-feira (12), o projeto de lei de autoria da Prefeitura que institui o Programa de Autonomia Financeira das Unidades de Saúde (Pafus), uma das propostas consideradas prioritárias pela gestão municipal. A matéria, que não constava na pauta de votação do dia, foi incluída por inversão e aprovada em menos de 15 segundos pelos vereadores, e segue agora para sanção do prefeito interino Anselmo Pereira (MDB).\nEm meio ao impasse que se desencadeou entre a Prefeitura e a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara nas últimas semanas em virtude do ritmo de tramitação das propostas do Executivo, o Pafus foi, até o momento, o único projeto a obter desfecho positivo para o Paço, já que ainda tramitam no colegiado outras matérias também consideradas importantes, como a que cria o programa Morar no Centro; e a que institui o programa Meu Uniforme.