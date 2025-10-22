Quatro meses após a aprovação em primeiro turno, o plenário da Câmara de Goiânia confirmou de forma unânime e definitiva, nesta terça-feira (21), o projeto de emenda à Lei Orgânica do Município que reduz de 120 dias (quatro meses) para 60 dias (dois meses) o prazo para que o Executivo Municipal apresente justificativas técnicas que impeçam a execução de emendas impositivas dos vereadores.\nA proposta é de autoria da mesa diretora da Câmara, que considera “excessivamente longo” o prazo atual dado ao Executivo para justificar ao Legislativo os impedimentos técnicos relacionados à efetivação das emendas. Segundo o texto, o período de 120 dias compromete o “acompanhamento tempestivo” da execução orçamentária, além de dificultar a fiscalização e o diálogo institucional “necessário à boa governança”.