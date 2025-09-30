A Comissão Mista da Câmara de Goiânia aprovou, nesta segunda-feira (29), em reunião extraordinária, a criação da Emenda de Comissão de natureza obrigatória. O novo instrumento para vereadores indicarem destino de parcela do Orçamento consta no relatório do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) 2026, do vereador Lucas Vergílio (MDB). Existem apontamentos sobre supostas irregularidades na votação.\nAlém disso, o relator incluiu no projeto dispositivos que reduzem a autonomia do prefeito Sandro Mabel (UB) na execução do Orçamento, como diminuição do porcentual para remanejamento de recursos. A reunião da Mista foi tumultuada e marcada por bate-boca entre vereadores da base e independentes (articuladores das mudanças que vão contra os interesses do Executivo). O relatório foi aprovado por 10 votos a 8.