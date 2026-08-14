Vereadores da base aliada ao prefeito Sandro Mabel (UB) na Câmara Municipal de Goiânia abriram novas queixas, na sessão ordinária desta quinta-feira (13), sobre a falta de pagamentos das emendas impositivas e a dificuldade de atendimentos de secretários municipais. Segundo as falas, há divergências entre o que diz o prefeito e os atos dos auxiliares.\nDiante das manifestações, o vice-presidente da Câmara, Anselmo Pereira (MDB), anunciou que será feita reunião com o líder do governo, Wellington Bessa (Mobiliza), até semana que vem a fim de “encontrar solução” para “desburocratizar as emendas”. “A tolerância tem limite”, disse Anselmo.\nPressionado a responder as reclamações, Bessa disse que teve reunião com a secretária de Governo, Sabrina Garcez, e justificou que, em razão de uma problemática jurídica na Secretaria Municipal de Articulação e Captação (Secap), responsável pelas emendas, as destinações sofreram atraso de pagamento, mas que, segundo Sabrina, até a próxima semana os pagamento seriam retomados.