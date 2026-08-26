O plenário da Câmara Municipal de Goiânia derrubou, nesta terça-feira (25), o veto do Executivo ao autógrafo de lei, de autoria de Vitor Hugo (PL), que institui o programa Escudo Feminino, que tem como uma das medidas um auxílio de R$ 5 mil para a compra de arma de fogo. Com a derrubada, a mesa diretora promulgará nos próximos dias a lei, que “visa fomentar a proteção, capacitação e apoio à autodefesa de mulheres em situação de violência”.\nO prefeito Sandro Mabel (UB) barrou a proposta em março. Na ocasião, em despacho da Procuradoria-Geral do Município (PGM), a alegação do Paço foi a de que havia a necessidade de reavaliação mais detida dos impactos constitucionais, administrativos e também orçamentários-financeiros.\nO veto foi derrubado com votos contrários da oposição - de Fabrício Rosa, Kátia Maria, Ludmylla Morais (os três do PT) e Aava Santiago (PSB) - e celebrado por integrantes da base do Paço e independentes, sobretudo vereadores ligados à área de segurança pública.