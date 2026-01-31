De janeiro a dezembro de 2025, ao menos 13 dos 37 vereadores da capital utilizaram os carros oficiais da Câmara Municipal de Goiânia para 82 viagens a 29 cidades do interior de Goiás e a Brasília (DF), mostra levantamento do POPULAR. Em ano pré-eleitoral, a principal justificativa dos vereadores para as viagens é a de “representação do Poder Legislativo” em conferências, solenidades, visitas institucionais e reuniões.\nA reportagem localizou o registro de 42 visitas distribuídas entre os 29 municípios goianos, utilizando como base os dados do Sistema Unificado de Administração Pública (Suap). Na sequência, a capital federal aparece como destino de 40 viagens.\nPara o levantamento, a reportagem considerou os pedidos de autorização dos vereadores junto à Diretoria de Transporte e Abastecimento da Câmara para uso dos carros oficiais. O POPULAR mostrou, em agosto, que 19 dos 37 vereadores pretendem disputar a eleição deste ano. A maioria visa cadeiras na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), mas há também pré-candidaturas à Câmara dos Deputados e ao Senado Federal.