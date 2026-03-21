Homenagens, títulos de cidadania, datas comemorativas, declarações de utilidade pública, reconhecimento de patrimônios e denominações de logradouros concentraram 31,5% das propostas apresentadas pelos vereadores da capital - a maior fatia entre os tipos de matérias - ao longo dos primeiros 18 dias úteis do ano legislativo, iniciado em 25 de fevereiro na Câmara Municipal de Goiânia.\nEm meio ao ano eleitoral, quando metade de Casa pretende disputar as eleições, 29 dos 37 vereadores apresentaram, ao todo, pelo menos 157 propostas - entre projetos de lei, projetos de lei complementar, projetos de resolução e títulos honoríficos de cidadania goianiense -, o que representa, na prática, cerca de nove matérias por dia, como mostra levantamento da reportagem. (Veja o quadro).\nComo mostrou O POPULAR, no ano passado os vereadores bateram recorde na aprovação de títulos de cidadania goianiense. A Casa aprovou 147 homenagens, o maior número dos últimos cinco anos.