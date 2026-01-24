O próximo presidente da Câmara Municipal de Goiânia e os demais integrantes da mesa diretora poderão ser escolhidos em eleição que vem tendo a sua realização planejada ainda para outubro. No páreo para o biênio 2027-2028, ao menos três nomes ligados ao grupo de Romário Policarpo (PRD) na Casa são cogitados para sucedê-lo: Henrique Alves (MDB), Ronilson Reis (SD) e Thialu Guiotti (Avante) já promovem movimentos nos bastidores do legislativo municipal de olho no posto. O POPULAR apurou, em conversas com vereadores, que, apesar dos rumores de uma nova antecipação para fevereiro, o consenso sobre a realização do pleito em outubro - logo depois do primeiro turno das eleições gerais para deputados federais e estaduais, senadores, governadores e presidente da República - se estabeleceu internamente somente após decisão do próprio presidente da Casa.Segundo relatos, diante do risco de questionamentos jurídicos caso a votação fosse antecipada fora do prazo legal, Policarpo e outros integrantes da cúpula da Casa comunicaram individualmente aos vereadores que a mesa diretora só deverá convocar uma nova eleição para a presidência do Legislativo municipal em outubro.A definição da data também levou em conta o perfil do colégio eleitoral. A avaliação é de que os votantes efetivos devem ser, majoritariamente, os parlamentares que permanecerão com mandato no próximo ano, além dos suplentes que vão assumir vagas. Levantamento do POPULAR em agosto mostrou que mais da metade dos vereadores (19 dos 37) pretende disputar as eleições deste ano para cargos como deputado estadual, federal ou senador.Diante das crises que se sucederam entre a Câmara e a Prefeitura ao longo do primeiro ano da gestão de Sandro Mabel (UB), a avaliação compartilhada é a de que o sucessor de Policarpo ecoe “características semelhantes” em seu perfil, como a capacidade de defesa institucional conjugada com o bom trânsito político com o Paço. Ronilson Reis (SD) é citado pelos colegas como o parlamentar que “mais tem trabalhado” para viabilizar-se como o próximo presidente da Casa. Conforme os relatos, ele já estaria encampando telefonemas, conversas individuais e até participações em eventos desde o fim do ano passado.Contudo, em entrevista ao POPULAR, Reis chegou a negar a pré-candidatura à mesa diretora. Afirmou que, apesar de fazer parte do grupo de Policarpo, “é cedo para tratar do assunto”. “Eu não sou candidato a nada, não sou candidato de mim mesmo. Eu apoiarei o candidato do Romário e do Sandro. Eu faço parte do grupo do Policarpo. Acho que isso só vai ser discutido só em outubro”, disse. “Mas acho que o próximo presidente tem que ter perfil de um bom diálogo com todos os colegas e boa interlocução com o Paço”, completou Reis. Ventilado desde 2024, por outro lado, o primeiro-secretário da Casa, Henrique Alves, também citado pelos colegas como o possível nome para suceder Policarpo, afirmou ter o desejo de ser presidente da Câmara, apesar de considerar que o assunto “tenha perdido força” neste início de ano. “Em relação a mim, eu estou no grupo do Policarpo, sou parceiro, mas a eleição de Câmara é construção. Tenho vontade? Claro que sim. Agora isso tem de ser construído”, disse Alves, para completar: “Além do Policarpo, o prefeito também terá uma importância grande nesse processo. A Câmara tem autonomia, os vereadores também, mas a Prefeitura sempre tem peso grande nessa eleição.”Já Thialu Guiotti afirmou que “não está trabalhando para ser presidente da Câmara” e que, no momento, por ser presidente estadual do Avante, está focado em sua pré-candidatura a deputado federal e na montagem de chapas para deputados. “Essa eleição só vai ocorrer em outubro. Até o presente momento, ninguém tem articulado nada. O nome do Romário vai surgir em outubro. Até lá, não tem porque nós falarmos em pré-candidatura. Estou seguindo o que foi pedido pela cúpula da Câmara”, disse Guiotti. Na lista de nomes para a disputa pela Presidência da Câmara, também são lembrados, com menos força, o líder do governo, Wellington Bessa (DC), e Geverson Abel (Republicanos) - ambos próximos ao prefeito. Bessa disse que seu foco “é trabalhar na liderança de governo e na pré-candidatura a deputado estadual”. E Abel admitiu pré-candidatura, mas afirmou estar aguardando posição de Policarpo e de Mabel.AntecipaçãoEmbora o regimento interno da Câmara de Goiânia preveja que a eleição da mesa diretora ocorra no dia 1º de janeiro, durante a sessão de instalação da legislatura, decisões recentes do Supremo Tribunal Federal (STF) admitem a realização do pleito de forma antecipada. A Corte estabeleceu como parâmetro temporal o mês de outubro do ano anterior ao término dos mandatos da mesa, o equivalente a 90 dias de antecedência, desde que respeitados os critérios de contemporaneidade e razoabilidade.Esse entendimento foi reafirmado em setembro de 2025, quando o STF decidiu, por unanimidade, que a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Espírito Santo para o segundo biênio da legislatura deve ocorrer em data a partir de outubro do ano anterior de seu início. A decisão foi tomada no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADI) 7753, proposta pela Procuradoria-Geral da República (PGR).Ao relatar o caso, o ministro Cristiano Zanin considerou inconstitucional o trecho da Constituição estadual que permitia a eleição “antes do início do terceiro ano da legislatura”. Segundo Zanin, a redação abria margem para que o pleito fosse realizado em qualquer momento, inclusive de forma concomitante à eleição do primeiro biênio - prática já vedada pelo STF. A Corte, portanto, consolidou outubro como marco temporal máximo para a antecipação da escolha da mesa diretora.Questionada, a assessoria da Câmara de Goiânia informou que “a eleição da mesa diretora da Câmara é realizada conforme estabelece o regimento interno do Poder Legislativo e jurisprudência do Supremo Tribunal Federal a respeito dos prazos de antecipação do pleito”.No dia 1º de janeiro, em entrevista ao POPULAR, Policarpo descartou a existência de quatro pré-candidatos à sua sucessão na Presidência da Casa, e adiantou que a escolha de um nome somente “vai ser feita depois da eleição, até porque a gente não sabe nem quem vai virar deputado e quem não vai. Não adianta discussões agora nesse momento”.“O que eu posso te dizer é que essa decisão de quem será o meu candidato, o que não quer dizer que o meu candidato será o vitorioso - a gente pode perder também -, mas é uma decisão que eu pretendo tomar junto ao prefeito Sandro Mabel”, afirmou Policarpo, na ocasião. PrecedenteApesar de ensaios para antecipação, nos últimos quatro anos, a Câmara antecipou a eleição da mesa diretora somente uma vez, em setembro de 2021, quando, após mudanças no regimento interno da Casa, Policarpo possibilitou sua reeleição para o biênio 2023-2024. A eleição de Policarpo foi questionada em ação judicial movida pelo PROS no STF, por meio de arguição de descumprimento de preceito fundamental (ADPF). No entanto, o STF confirmou a legitimidade do pleito, e Policarpo acabou reconduzido, de forma antecipada, para um terceiro mandato no comando da Casa. Apesar de considerar a eleição de Policarpo legal, e por conseguinte sua segunda recondução, o relator do processo, ministro Dias Toffoli, determinou que dispositivos que tratam sobre o tema na Lei Orgânica do Município de Goiânia e no regimento interno da Câmara tenham a interpretação, conforme a Constituição Federal, de possibilitar, no máximo, “uma única reeleição sucessiva aos mesmos cargos da Mesa Diretora daquela Casa Legislativa, independentemente da legislatura”, conforme jurisprudência firmada pela Corte. Toffoli estipulou 7 de janeiro de 2021 - quando foi publicada ata com decisão sobre o tema - como marco temporal para o limite de incidência de única recondução à presidência da Casa. Ele foi seguido pela maioria dos colegas da Corte. Com isso, não são consideradas composições eleitas antes da data para fins de inelegibilidade. A única eleição de Policarpo considerada no caso foi a de 30 de setembro de 2021, o que o permitiu voltar a disputar a presidência da Câmara novamente em janeiro de 2025 e se consolidar como o único presidente do legislativo eleito para quatro mandatos consecutivos.Em Goiás, a prática de antecipar eleições da mesa diretora tem como principal precedente a Assembleia Legislativa (Alego). Em 2019, o deputado Lissauer Vieira (então no PSB) adiantou sua reeleição para evitar influências externas do Executivo. O movimento foi repetido em 2023 pelo deputado Bruno Peixoto (UB).