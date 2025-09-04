Fachada da Câmara Municipal de Goiânia (Fábio Lima/O Popular)\nOs vereadores que integram a Comissão Especial de Inquérito (CEI) do Limpa Gyn marcaram para esta sexta-feira (5), às 10h, a primeira reunião do colegiado, destinado a investigar o contrato e os serviços do Consórcio Limpa Gyn na capital.\nA portaria de instalação, publicada no Diário Oficial do Município (DOM) na quarta-feira (3), foi lida em plenário durante a sessão ordinária da Câmara de Goiânia nesta quinta (4).\nSeguindo determinação do regimento interno, o encontro inicial deve ser destinado à eleição dos cargos de presidente, vice-presidente e relator, que terão papel estratégico na condução das apurações. Welton Lemos (SD) é apontado como favorito à presidência, Willian Veloso (PL) deve assumir a relatoria, e Aava Santiago (PSDB) é cotada para a vice-presidência.