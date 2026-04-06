Pelo menos nove vereadores de Goiânia “pegaram carona” na janela partidária para migrar de partido, mesmo com a regra eleitoral que restringe o período de mudança de sigla apenas a deputados federais, estaduais e distritais - que estão em fim de mandato e devem tentar reeleição este ano - a fim de que não percam seus mandatos.\nComo mostrou levantamento do POPULAR em agosto de 2025, ao menos 19 dos 37 vereadores pretendem disputar nova eleição, no meio dos atuais mandatos, para concorrer a cadeiras na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), na Câmara dos Deputados e até no Senado Federal. Assim, os nove que estão mudando de partido representam 47,4% das migrações feitas na Câmara de Goiânia até agora.\nSegundo a Justiça Eleitoral, neste ano, vereadores só podem mudar de partido em caso de fusão ou incorporação da sigla, grave discriminação ou mudança substancial do programa partidário. Fora dessas hipóteses, a saída é barrada e depende de uma carta de anuência, caracterizada como “desfiliação consensual sem perda de mandato”.