A quatro meses do início da campanha, 24 dos 37 vereadores de Goiânia planejam disputar a eleição, mostra levantamento do POPULAR. O contingente corresponde a cerca de 65% da Câmara Municipal de Goiânia. Em relação ao levantamento de agosto do ano passado, quando 19 declaravam a intenção de se candidatar, houve um novo salto de interessados.\nA maioria dos vereadores (13, ao total) mantém a meta de alcançar cadeira na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), mas pelo menos 10 indicam o plano de concorrer à Câmara dos Deputados. Oséias Varão é o único que já se coloca como pré-candidato ao Senado Federal pelo PL, em chapa que deverá ter também o deputado federal Gustavo Gayer.\nParte considerável dos vereadores passou as duas últimas semanas envolvida nas articulações com os diretórios das legendas em torno das montagens de chapas proporcionais. Diante do calendário e das regras estabelecidas pela Justiça Eleitoral, essas movimentações incluíram especialmente as mudanças de partido, a fim de assegurar as candidaturas.