A ausência do presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara de Goiânia, Luan Alves (MDB), deve abrir espaço para que vereadores avancem, na reunião do colegiado desta quarta-feira (29), com projetos de autoria da Prefeitura que aguardam andamento. Nos bastidores, a expectativa é de que a sessão seja usada para destravar matérias do Paço, cercadas de impasse sobre o ritmo de tramitação nas últimas semanas.\nMesmo sem propostas do Executivo formalmente incluídas na pauta divulgada nesta terça (28), integrantes da comissão avaliam que há condições regimentais para dar andamento a textos que já estão aptos a avançar, podendo ser utilizados os mecanismos de inclusão e inversão da pauta, e assim efetuar, por exemplo, a distribuição de relatoria das propostas.\nA possibilidade aventada vai na contramão da ideia do próprio presidente da CCJ, que disse ao POPULAR na semana passada que iria dar andamento aos projetos enviado pelo Paço somente em maio, assim que retornasse ao Brasil.