A entrevista do presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (PRD), ao POPULAR na última quinta-feira (1º) desencadeou uma onda de reações dos vereadores, principalmente ecoando as falas de Policarpo, com queixas sobre o ritmo lento de pagamento das emendas impositivas pela Prefeitura e cobranças do relatório das destinações.\nPor pelo menos dois dias, o grupo do aplicativo WhatsApp que reúne os 37 parlamentares da atual legislatura e outros membros teve críticas aos Paço e questionamentos dos vereadores. Houve ainda a sugestão de medidas para forçar a execução dos recursos destinados, inclusive pela via judicial.\nA repercussão começou ainda na noite de quinta-feira (1º), logo após a chamada da entrevista ser publicada nas redes sociais de O POPULAR e encaminhada ao grupo pela vereadora Daniela da Gilka (PRTB). A iniciativa puxou a fila para manifestações de apoio ao presidente da Câmara, que, além de criticar o ritmo lento de pagamento das emendas, citou justificativas “que não condizem com a realidade” dadas pelo Paço.