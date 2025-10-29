Os vereadores Coronel Urzêda (PL), Henrique Alves (MDB), Lucas Kitão (UB) e Thialu Guiotti (Avante) devem viajar a Barcelona, na Espanha, entre os dias 1º e 8 de novembro, para representar a Câmara Municipal de Goiânia no Smart City Expo World Congress, considerado o maior evento de cidades inteligentes do mundo.\nO Legislativo municipal adquiriu quatro pacotes de viagem, por inexigibilidade de licitação, ao custo total de R$ 156,1 mil. O convite partiu da Associação Comercial, Industrial e de Serviços de Goiás (Acieg). Os serviços do pacote foram contratados junto à Sensations Travel Operadora Turística, agência oficial da entidade e responsável pela missão empresarial.\nO pacote inclui passagens aéreas, hospedagem com café da manhã, traslados, ingressos para o evento, seguro-viagem e apoio 24 horas. Mesmo assim, os vereadores também devem receber diárias. Segundo a assessoria da Câmara, nesses casos, em que hospedagem e alimentação já estão previstas no pacote contratado, o pagamento aos vereadores é de 60% do valor total da diária, que varia conforme a moeda do país.