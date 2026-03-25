Os vereadores Edward Madureira (PT) e Geverson Abel (Republicanos), além do diretor legislativo da Câmara Municipal de Goiânia, José Carlos Issy, desembarcam nesta quarta-feira (25) em Assis, na Itália, para representar o Legislativo no II Festival da Administração Compartilhada dos Bens Comuns, evento voltado para debater a gestão colaborativa de espaços e serviços urbanos por meio de “pactos de cooperação”. A viagem é custeada pela Câmara, mas o valor gasto com passagens aéreas, seguro-viagem, comissionamento e as taxas de embarque não foram divulgados no Portal da Transparência do Legislativo. A Casa justificou, por meio de sua assessoria, que esses valores estão previstos no contrato firmado com a empresa de agenciamento de viagens, mas que os gastos ainda estão indisponíveis porque o pagamento ainda não foi efetuado à agência. No portal, constam apenas os desembolsos a serem feitos com as diárias. Madureira, Abel e Issy passarão seis dias na Itália, com previsão de chegada ao Brasil na segunda-feira (30). O montante total para os três será de R$ 43.158,96 (sendo R$ 14,3 mil para cada). De acordo com a Câmara, o valor das diárias é utilizado pelos integrantes para custear as despesas com hospedagem e alimentação, e segue o artigo 44 da lei nº 11.351, de 20 de março de 2025. A Casa também informou que não serão pagos valores adicionais. A ida para a Itália surgiu a partir de um convite feito em 30 de dezembro do ano passado pela Universidade Federal de Goiás (UFG), pelo Politecnico di Torino - Itália (PoliTo) e pelo Laboratório de Sussidiarietà - Itália (Labsus) ao presidente da Câmara, Romário Policarpo (sem partido) e aos vereadores, destacando “em especial” Madureira, pelo fato de o petista ter sido responsável pelo projeto de lei 687/2025 que dispõe sobre a criação do Marco Legal para a Administração Compartilhada dos Bens Comuns na capital.“É um projeto que construí como professor da UFG e a Itália tem uma participação efetiva nesse processo, pois eles são referência nesse assunto. E conseguimos a assinatura de mais de 20 vereadores”, diz Madureira. A proposta prevê regulamentar a cooperação entre o poder público e a sociedade civil para a gestão, cuidado e regeneração de espaços e recursos de valor coletivo, definindo como “bem comum” qualquer recurso natural, material, digital ou simbólico vinculado a uma comunidade e a um sistema de governança coletiva. A matéria está em análise pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Câmara e ainda não possui uma previsão de votação. Diante da impossibilidade de Policarpo participar da viagem, a informação dada pela Casa é de que a mesa diretora designou Abel para a viagem a Assis. Já o diretor legislativo integra a comitiva, segundo a Câmara, para a “realização de atividades de assessoramento legislativo e jurídico dos parlamentares”.O festival está previsto para ocorrer no Teatro Lyrick, no Centro Histórico de Assis e na Sala della Conciliazione (Piazza del Comune). A agenda inclui painéis de discussão sobre o papel da filantropia e grupos de trabalho focados em temas como sustentabilidade, inclusão e inovação social. Além disso, segundo os vereadores, no domingo (29), há a previsão de visitas, em Roma, para conhecer práticas de “bens comuns”. A última viagem internacional realizada por vereadores de Goiânia ocorreu em novembro do ano passado, quando Coronel Urzêda (PL), Henrique Alves (MDB), Lucas Kitão (UB) e Thialu Guiotti (Avante) foram a Barcelona, na Espanha, para representar a Casa no Smart City Expo World Congress. Na época, os quatro pacotes custaram R$ 156,1 mil à Câmara.