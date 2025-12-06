A Câmara Municipal de Goiânia voltou a ampliar a previsão de despesas com medalhas e comendas para 2026. Segundo o Documento de Formalização de Demanda nº11/2025, enviado pela Diretoria do Cerimonial da Casa, a estimativa de gastos com honrarias passou de R$ 649,8 mil para R$ 852,3 mil, o que representa um acréscimo de cerca de 31%.\nJá os valores destinados a diplomas e envelopes permanecem inalterados, em R$ 390 mil - sendo 60 mil unidades de diplomas e outros 60 mil de envelopes personalizados, ambos impressos em papel especial, com acabamento dourado e brasão da Casa em hot-stamping. Os itens buscam atender o fluxo de trabalho na realização das sessões especiais e solenes, oficializando as honrarias concedidas pelos vereadores.\nCom isso, o orçamento total previsto para honrarias e materiais de cerimônias para o ano que vem sobe de R$ 1,03 milhão para R$ 1,2 milhão - aumento de R$ 203,2 mil. Todas as despesas fazem parte do Plano de Contratação Anual (PCA) de 2026, que lista todas as compras planejadas pelo Legislativo.