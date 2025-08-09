Apresentado na Câmara dos Deputados na última segunda-feira (4), o projeto de lei de autoria do deputado federal Gustavo Gayer (PL) que prevê sanções administrativas contra pessoas (físicas ou jurídicas) brasileiras e estrangeiras envolvidas em crimes graves, violações de direitos humanos e corrupção - inspirada na Lei Magnitsky, dos Estados Unidos – é coalhada de “vícios de inconstitucionalidade”, especialmente por avançar em prerrogativas inerentes ao poder Judiciário, dizem analistas ouvidos pelo POPULAR. Diante das diversas “incoerências jurídicas” do texto, são poucas as chances de a matéria ser levada adiante no Legislativo, avaliam, ainda que conte com apelo dos parlamentares em meio ao contexto político de impasse com o governo norte-americano em decorrência do tarifaço sobre os produtos brasileiros. Há também o entendimento de que o projeto trata-se de uma “manobra” para tentar atingir o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF). “Esse modelo, do jeito que se apresenta, é uma sanção desproporcional que não garante o direito de defesa - algo que é vedado no nosso ordenamento jurídico. É completamente inconstitucional. Isso vir através de projeto de lei é ferir de morte aquilo que a Constituição garante sobre o devido processo legal”, diz o advogado Dyogo Crosara, especialista em direito eleitoral.Especialista em direito constitucional, Clodoaldo Moreira Júnior reconhece na proposta a preocupação com o combate a crimes graves e a violação de direitos humanos, mas, em entendimento semelhante ao de Crosara, afirma que o texto “colide frontalmente com princípios fundamentais do Estado Democrático de Direito” e que a atribuição prevista, de o Legislativo aplicar sanções “representa uma ruptura com a ordem jurídica estabelecida e pode gerar um cenário de insegurança jurídica e potenciais abusos”.“A ausência de um controle judicial prévio e efetivo sobre a “comprovação” do envolvimento em crimes e a proporcionalidade das sanções poderia levar a arbitrariedades e violações sistemáticas de direitos fundamentais”, diz Clodoaldo.Apelidada de “Lei Clezão-Silveira”, em referência a duas personalidades da direita brasileira - Cleriston Pereira da Cunha, conhecido como Clezão, preso por envolvimento nos atos de 8 de janeiro de 2023 e morto no Complexo Penitenciário da Papuda após mal súbito; e o ex-deputado federal Daniel Silveira -, a proposta diz que a prerrogativa de solicitar sanções será de deputados federais e senadores da República mediante a apresentação de requerimento fundamentado com documentos. A decisão, afirma o texto, caberá ao plenário da Câmara e do Senado, e a aprovação, por maioria simples, resultará na edição de um decreto legislativo pelo presidente do Congresso Nacional. As punições terão duração inicial determinada no decreto e poderão ser prorrogadas por novo requerimento.Os analistas apontam que quando o projeto destaca no artigo 7 que os efeitos da lei independem da existência de processo judicial ou condenação penal, há a ocorrência de outro “equívoco jurídico”, já que a Constituição Federal garante a presunção de inocência.“Do ponto de vista de previsão de alcance aos crimes alinhados, merece um aprimoramento, principalmente no que diz respeito ao fato de que só está sendo atribuído ao Congresso a iniciativa e a validação das providências. Eu acho que isso merece uma revisão. Por quê? Porque nós temos o Poder Judiciário, nós temos o Ministério Público e o próprio Executivo que também poderia ter a legitimidade ativa”, afirma o advogado Juscimar Ribeiro, especialista em direito administrativo.AbusosA “Lei Clezão-Silveira” chega no momento em que os EUA aplicaram a Lei Magnitsky contra o ministro Alexandre de Moraes, do STF, por “violar a liberdade de expressão e autorizar prisões arbitrárias”, citando o julgamento da tentativa de golpe de Estado e decisões contra empresas estadunidenses.O professor de direito internacional da Universidade Federal de Goiás (UFG) Rabah Belaidi vê no projeto uma tentativa “infrutífera” de criar uma versão brasileira de uma lei norte-americana utilizada para garantir proteção da extraterritorialidade sobretudo econômica, uma vez que os Estados Unidos detêm posição hegemônica com o dólar sendo moeda de referência internacional.“Os EUA já condenaram bancos franceses, empresas. É uma forma de chantagem. O Brasil não conseguiria fazer isso. Não temos uma moeda forte. Iriam rir de nós caso quiséssemos aplicar uma lei para punir um estrangeiro ou reivindicar algum outro direito. Seria muito pouco efetivo”, afirma Rabah. “Por isso defendo que o Gayer quer usar essa lei contra o Moraes. Fica claro isso no artigo 1.4, quando diz que um dos crimes em que caberia a aplicação da punição é o de abuso de autoridade. É pouco produtivo e deve gerar uma crise.”Na justificativa, Gayer afirma, ao apontar “momento grave da vida nacional”, que a proposta busca coibir abusos cometidos por autoridades públicas, “independentemente do cargo, função ou ideologia dos envolvidos”. O deputado cita como motivação casos recentes que considera exemplos de “práticas arbitrárias”, como a prisão de Cleriston Pereira da Cunha e a atual situação do ex-deputado Daniel Silveira, preso e, segundo ele, privado de direitos básicos.Segundo o parlamentar, o mecanismo permitiria responsabilizar indivíduos por condutas como privação indevida de liberdade, perseguição política e abuso de autoridade, fortalecendo “o compromisso do Brasil com a defesa intransigente da liberdade, da legalidade, do devido processo legal e dos direitos inalienáveis de seus cidadãos”.Crosara ecoa Rabah ao relembrar a gênese da lei norte-americana e aponta para a “politização” do projeto de lei de Gayer. “Essa lei foi criada nos EUA a partir de uma questão importante que eles buscavam, que era uma ação contra estrangeiros que viviam nos EUA - o caso do Sergei Magnitsky levou o Barack Obama a sancionar isso em dezembro de 2012. A nossa, do jeito que eles apresentam, não tem essa noção. Ela vem para poder buscar uma forma - sendo que um deputado ou senador pode pedir a aplicação da lei - de ser um instrumento político de punição”, diz o jurista.É nesse sentido que Clodoaldo ressalta que o Brasil possui outros mecanismos de combate à corrupção e violações de direitos humanos, como a Lei Anticorrupção e a Lei de Improbidade Administrativa, que preveem sanções administrativas e civis. “A Lei Anticorrupção, por exemplo, prevê a responsabilização objetiva de pessoas jurídicas por atos de corrupção, mas a aplicação das sanções ocorre após um processo administrativo que garante o contraditório e a ampla defesa, e as sanções mais graves, como a declaração de inidoneidade, são precedidas de processo judicial”, diz.A proposta de Gayer ainda precisa iniciar a tramitação pelas comissões temáticas, ser votada pelo plenário da Câmara e do Senado antes de eventual sanção presidencial.