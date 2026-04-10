A Câmara Municipal de Goiânia abriu processo de contratação de quatro passagens aéreas internacionais para a cidade de Aveiro, na costa oeste de Portugal, entre os dias 6 e 17 de maio. Devem integrar a comitiva o presidente da Casa, Romário Policarpo (Cidadania); o líder do governo, Wellington Bessa (Mobiliza); Coronel Urzêda (PL); e o diretor-geral do Legislativo, Wellington Peixoto.\nAo serem somados os custos com as diárias para os representantes da Casa com as passagens aéreas, o Legislativo pode chegar a desembolsar R$ 170,5 mil na despesa. O valor total das passagens é de R$ 56,6 mil, com cada uma saindo a R$ 14,1 mil.\nViagens que possuem caráter representativo costumam ser custeadas pela Câmara que, além das passagens aéreas, também arca com despesas de hospedagem e alimentação - por meio de diárias. De acordo com a tabela vigente desde o ano passado, o valor para países onde a moeda é o euro é de R$ 2.373,22 (pela conversão) a diária.