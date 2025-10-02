O prefeito de Goiânia, Sandro Mabel (UB), anunciou na manhã desta quinta-feira (2), durante apresentação na Câmara Municipal de Goiânia, que as viaturas da Guarda Civil Metropolitana (GCM) terão adesivos com o nome de Polícia de Goiânia.\nEm nota enviada ao POPULAR, a GCM destacou que a corporação passará a utilizar o termo “polícia” para se referir ao serviço que presta à população.\n-WEBSTORIES: Viaturas da GCM terão adesivos com nome de Polícia de Goiânia, diz Mabel (1.3319764)\nDe acordo com a GCM, a medida busca alinhar a comunicação da corporação ao papel de policiamento administrativo e preventivo desempenhado pelas guardas municipais, reconhecido pelo Supremo Tribunal Federal (STF) no contexto do Sistema Único de Segurança Pública.\nMais guardas municipais devem ser treinados para aplicar multas e realizar testes de bafômetro em Goiânia, diz GCM