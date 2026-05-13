Apesar dos questionamentos levantados sobre sua atuação durante a ausência do prefeito Sandro Mabel (UB), que está em viagem internacional, a vice-prefeita de Goiânia, Cláudia Lira (Avante), indicou, em entrevista ao POPULAR, que continuará participando de atos públicos nos próximos dias. “Não estou cumprindo nenhuma agenda representando o prefeito (Sandro Mabel). Quem está cumprindo essas agendas é o prefeito em exercício, que é o Anselmo Pereira. Então eu vou em agendas onde eu sou convidada, que chega o convite para mim como vice-prefeita participar”, afirma Cláudia.\n“O questionamento (judicial) viria se eu representasse o prefeito em alguma coisa, se eu atuasse como prefeita em exercício. Agora o fato é que juridicamente estou cumprindo com todas as exigências”, reforçou a vice-prefeita.