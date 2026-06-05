Mesmo sem titular desde o fim de março, quando Daniel Vilela (MDB) assumiu o comando do Estado de Goiás, a Vice-Governadoria (VG) mantém estrutura com 91 servidores e custo superior a R$ 1,1 milhão por mês entre folha de pagamento e despesas de custeio. Nos últimos dois meses, a pasta também renovou contratos de agência de viagens, serviços de buffet, telefonia e estacionamento.\nDados do Portal da Transparência do Estado apontam que o órgão possuía 110 auxiliares em março, sendo 82 comissionados (veja quadro). O custo com remunerações era de R$ 870,5 mil mensais. No mês de maio, o quadro de comissionados passou a 66 e o valor total de proventos, incluindo efetivos, somou R$ 755,8 mil.\nDesde que assumiu o lugar do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD), que renunciou ao cargo para disputar a Presidência da República nas eleições de outubro, Daniel assinou pelo menos 11 decretos de nomeação de comissionados na Vice-Governadoria, segundo levantamento no Diário Oficial do Estado. Parte foi remanejamento de cargos, mas também há nomes novos. Na lista está um primo da primeira-dama Iara Netto Vilela - Luiz Felipe Netto Nogueira.