Médico ginecologista está ausente de suas funções há mais de 30 dias, segundo a prefeitura. Nas redes sociais, ele postou viagem recente à Europa (Reprodução / Instagram Antônio Carlos Júnior)\nO vice-prefeito de Terezópolis de Goiás, Antônio Carlos da Silva Júnior (PSDB), que trabalha como médico em Anápolis, foi demitido por faltas no posto de saúde. A decisão foi publicada no Diário Oficial do Município (DOM) desta terça-feira (16) e apresenta mais outros desligamentos de servidores municipais por abandono de cargo.\nA investigação foi instaurada em 2024. Ao POPULAR, a defesa do doutor, a advogada Alanna Souza, disse que, do ponto de vista jurídico e administrativo, "não se comprovou a intenção deliberada de abandonar o cargo". Acrescentou que os autos demonstram tentativa "reiterada de permanência no serviço público, busca por regularização da situação funcional e retorno ao trabalho quando formalmente designado". Por último, a defesa mencionou que houve "falhas administrativas e desorganização institucional" (veja a nota completa no final da matéria).