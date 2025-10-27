O vice-presidente regional do PL, ex-deputado estadual Fred Rodrigues, afirma que o partido não tem instrumentos para evitar a cooptação de prefeitos pelo governo estadual e rejeita a hipótese de enfraquecimento da sigla para as eleições de 2026. Em resposta ao POPULAR, o dirigente diz lamentar a cooptação de ao menos 16 dos 26 gestores municipais eleitos em 2024 e aponta que outras lideranças ocuparão o espaço de representantes da legenda do ex-presidente Jair Bolsonaro.\nO ex-candidato à Prefeitura de Goiânia cita que a legislação eleitoral não veda proíbe a mudança de partido por mandatários no Poder Executivo e que a adesão representa “uma decisão exclusiva do prefeito”. “Foram eleitos utilizando toda a estrutura do PL e se apoiando na simpatia que os eleitores goianos têm com Jair Bolsonaro”, diz o vice-presidente do PL.