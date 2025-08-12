Felipe Bressanim, 27 anos (Reprodução / Instagram Felca)\nApós a repercussão do vídeo do youtuber Felipe Bressanim Pereira, o Felca, foram apresentados 32 projetos de lei na Câmara dos Deputados para prevenir e combater a exposição indevida, adultização, exploração sexual e outros crimes contra crianças e adolescentes na internet.\nEm nota divulgada no site da Câmara, é descrito que os projetos foram apresentados entre segunda e terça-feira. Por meio das redes sociais, o presidente Hugo Motta já havia dito que o tema teria prioridade na pauta das votações da Câmara.\n"Esse é um tema urgente, que toca no coração da nossa sociedade. Na Câmara, há uma série de projetos importantes sobre o assunto", escreveu Motta. Os projetos apresentados, após o vídeo de Felca, mobilizam tanto a esquerda como a direita, com projetos por parte de deputados do PL (Partido Liberal) ao PSOL (Partido Socialista e Liberdade).