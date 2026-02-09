-VÍDEO: Vídeo mostra quando vereador de Anápolis é atropelado por moto (1.3372263)\nUm vídeo de câmeras de segurança registrou o momento em que o vereador Carlos Antônio dos Santos, conhecido como Carlim da Feira, de 56 anos, é atropelado por uma motocicleta na Avenida Jamel Cecílio, em Anápolis, região central de Goiás, neste domingo (8). Nas imagens divulgadas pela TV Anhanguera, o parlamentar sai do carro, atravessa a via e é surpreendido pela moto.\nComo mostrado pelo POPULAR, Carlim da Feira foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital Estadual de Anápolis Dr. Henrique Santillo (Heana), mas não resistiu aos ferimentos. Segundo o diretor da unidade, Renato Souza, a morte foi confirmada às 4h desta segunda-feira (9).\nDe acordo com o hospital, o vereador deu entrada com traumatismo cranioencefálico grave. Ele passou por uma cirurgia de emergência, mas sofreu paradas cardiorrespiratórias no pós-operatório e morreu na madrugada.