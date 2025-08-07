Condenado pela Justiça Eleitoral de Goiás à inelegibilidade por oito anos e ao pagamento de multa de R$ 30 mil por abuso de poder político nas eleições de 2024, o ex-prefeito de Aparecida de Goiânia Vilmar Mariano (UB) afirma ao POPULAR que recorrerá da decisão proferida pela juíza eleitoral Christiane Gomes Falcão Wayne na noite de terça-feira (5). A sentença também alcança sua esposa, a ex-primeira-dama e ex-secretária de Assistência Social, Sulnara Gomes Santana. Segundo a juíza, o casal utilizou a estrutura da administração municipal para pressionar servidores comissionados a apoiar candidaturas aliadas. Vilmar classifica a decisão como “perseguição política”, diz estar confiante na reversão do caso e garante que será candidato em 2026. “Não há fundamentação nesse processo. Eu, particularmente, nem apareço. Mas preciso ter conhecimento da decisão, não dá para falar muito agora”, afirma o ex-prefeito. A sentença decorre de uma Ação de Investigação Judicial Eleitoral (Aije) movida pela Coligação “Para Aparecida Seguir Avançando”, do atual prefeito de Aparecida, Leandro Vilela (MDB), e seu vice, João Campos (Podemos). Segundo a decisão, houve uma “instrumentalização da estrutura administrativa da Secretaria Municipal de Assistência Social de Aparecida”, comandada por Sulnara à época. O caso envolveu a exoneração e ameaças a comissionados que não apoiaram a candidatura da chapa encabeçada pelo Professor Alcides Ribeiro (atualmente sem partido, mas ex-PL) e do então candidato a vice Max Menezes (PL), além de Olair Silva Gomes (PRD), que disputou a Câmara Municipal. “A prática evidencia a instrumentalização da máquina pública com fins eleitorais, afetando a igualdade de oportunidades entre os candidatos e comprometendo a lisura do processo eleitoral de 2024, configurando, portanto, o abuso de poder político, nos termos do artigo 22 da Lei Complementar nº 64/1990”, afirma a sentença.A decisão destaca que, entre junho e agosto do ano eleitoral, foram feitas 680 alterações de cargos comissionados, o equivalente a cerca de 15% do quadro total. De acordo com os autos, esse número se concentrou em servidores que resistiram a endossar os candidatos apoiados por Vilmar e Sulnara.GravaçõesParte das provas consideradas válidas inclui uma gravação feita em reunião política fora do expediente. No áudio, Sulnara teria condicionado a permanência de servidores à lealdade ao grupo. “Quem estiver conosco será reconduzido”, afirma a ex-primeira-dama na gravação. A juíza avaliou que o conteúdo demonstra uso da administração para “coação política e retaliação pré-eleitoral”.Entretanto, um outro áudio anexado ao processo foi desconsiderado, por ter sido gravado, segundo a magistrada, sem consentimento dentro do gabinete de Sulnara, com controle de acesso, o que violaria o direito à intimidade da interlocutora.A defesa de Vilmar e Sulnara argumentou que as exonerações foram uma “consequência legítima” baseada em um “realinhamento político” após a ruptura de Vilmar com o grupo do ex-prefeito Gustavo Mendanha e do governador Ronaldo Caiado (UB). Também sustentou que os cargos comissionados são de livre nomeação e exoneração. A magistrada, no entanto, entendeu que o volume de mudanças e o contexto eleitoral caracterizam abuso.Representante de Vilmar e Sulnara no caso, o advogado Leonardo Batista afirma ao POPULAR que a sentença “fere um dos princípios mais sagrados do processo democrático” ao fazer o que chamou de “responsabilização subjetiva”. “Os demais investigados foram absolvidos por ausência de provas, anuências de supostas ameaças a servidores, e a mesma medida não foi dada a Vilmar. A única prova que há no processo são decretos de exoneração assinados pelo Vilmar”, diz, complementando que recorrerá da decisão.A condenação se limita ao abuso de poder político. A juíza afastou a tese de abuso de poder econômico por falta de provas sobre uso de recursos materiais ou financeiros da Prefeitura nas campanhas. Embora também tenham sido citados na ação, Professor Alcides Ribeiro, Max Menezes e Olair Silva Gomes foram absolvidos. A Justiça entendeu que não há prova de participação ou ciência das pressões feitas por Vilmar e Sulnara contra os servidores.