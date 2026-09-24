A vinda do senador e candidato à Presidência da República do PL, Flávio Bolsonaro, em Goiânia no próximo domingo (27) é aposta do grupo do PL em Goiás para reforçar as candidaturas bolsonaristas no Estado e repetir o cenário das eleições municipais de 2024, marcadas pela forte polarização com o grupo do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD). A agenda oficial ainda não havia sido fechada até a noite de quarta-feira (23), mas a assessoria de Flávio confirmou a previsão de motocarreata na capital.\nA expectativa do senador Wilder Morais (PL), candidato ao governo, é de crescer na reta final e conseguir chegar ao segundo turno contra o governador e candidato à reeleição Daniel Vilela (MDB). A pesquisa Quaest/TV Anhanguera do mês passado ainda mostrava o ex-governador Marconi Perillo (PSDB) em segundo lugar. Já o deputado federal Gustavo Gayer (PL), considerado favorito para um das duas vagas ao Senado, quer capitalizar a força do bolsonarismo e ampliar sua vantagem. Wilder contou com a onda pró-PL em 2022, quando se elegeu ao Senado.