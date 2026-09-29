A psicóloga Ana Caroline Guimarães (MDB), viúva do deputado estadual Amilton Filho (MDB), morto em acidente no sábado (26), vai substituí-lo como candidata. A decisão foi tomada em reunião do prefeito de Anápolis, Márcio Correa (PL), com familiares e com lideranças políticas que apoiavam a reeleição do deputado e foi anunciada na noite desta segunda-feira (28).\nAna Caroline tem 37 anos e era casada com Amilton há 13. A legislação eleitoral permite a substituição por falecimento, mas a essa altura o nome e a foto nas urnas não serão mais trocados. Caso não houvesse substituição oficial, os votos deixariam de ser contabilizados e não valeriam nem para a legenda.\nA confirmação da escolha foi feita por Amilton Batista de Faria, pai do deputado e que foi ex-vereador em Anápolis e presidiu a Câmara Municipal no biênio 2011-2012. O político apontou que a deliberação considerou pessoas que cumpriam exigências eleitorais, como estar desincompatibilizados de cargos de nomeação ou filiados ao mesmo partido do titular. “Foram alguns nomes que poderiam representar a todos nós e resgatar o legado do Amilton, mas o nome que essa família escolheu, com o apoio do prefeito Márcio e de tantos outros, é o da Ana Caroline. O nome que ela vai usar é Carol do Miltinho”, afirmou.