A psicóloga Ana Caroline Guimarães (MDB), viúva do deputado Amilton Filho, morto em acidente no último sábado (26), vai substituí-lo como candidata. A decisão foi tomada em reunião do prefeito de Anápolis, Márcio Correa (PL), com familiares e com lideranças políticas que apoiavam a reeleição do deputado e será anunciada ainda nesta noite.\nAna Caroline, que tem 37 anos, era casada com Amilton há 13.\nCarro do deputado Amilton Filho bateu contra carreta quando viajava para cumprir agenda, diz assessoria\nIrmã do deputado Amilton Filho, presidente da Câmara de Anápolis desabafa: 'Ainda não consigo acreditar'\nFoto antiga com deputado Amilton Filho e cantor Rick chama a atenção após eles morrerem em intervalo de dias\nA legislação eleitoral permite a substituição por falecimento, mas a essa altura o nome e a foto nas urnas não serão mais trocados.