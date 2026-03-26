A ex-primeira-dama de Aparecida de Goiânia, Flávia Teles, assinou nesta quarta-feira (25) a ficha de filiação ao PSDB, durante ato político do partido na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego), ao lado do ex-governador e pré-candidato ao governo estadual, Marconi Perillo. A viúva do ex-prefeito Maguito Vilela chega à sigla como possível candidata a deputada federal, mas tucanos passaram a indicá-la também para eventual candidatura à vice-governadoria.\n“Me coloco à disposição para o que vocês precisarem”, afirmou a recém-chegada em discurso. O evento foi marcado pela busca do legado político de Maguito, pai do vice-governador Daniel Vilela (MDB), que será candidato ao governo estadual pela base liderada pelo governador Ronaldo Caiado (PSD). Nos discursos, Flávia e Marconi procuraram resgatar a memória do ex-governador para também apresentar ataques contra a atual gestão estadual.