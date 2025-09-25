O governador Ronaldo Caiado (UB) retomou nesta quarta-feira (24) as críticas ao governo federal e à Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 18/2025, durante sequência de agendas com oito deputados federais de seis estados. Caiado apontou que a votação da PEC da Segurança, apresentada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), servirá para mostrar “quem é a favor da bandidagem” no Congresso Nacional.\nOs parlamentares de Goiás, Distrito Federal, Rio de Janeiro, Alagoas, Bahia, Minas Gerais e Rondônia vieram a Goiânia para a segunda audiência pública da Comissão Especial que aprecia a proposta. A primeira agenda ocorreu em São Paulo, com o governador Tarcísio de Freitas (Republicanos). Caiado aproveitou a comitiva para realizar almoço no Palácio das Esmeraldas e visita ao Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, antes do seminário, realizado no auditório da Assembleia Legislativa (Alego).