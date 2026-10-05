Votos brancos e nulos não entram na conta (Guilherme Alves / OPopular)\nTodo eleitor já deve ter se perguntado o que acontece se a maioria das pessoas votar em branco ou nulo. Se esses votos forem maioria, a eleição pode ser anulada? A resposta é não. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os votos brancos e nulos não são considerados na contagem dos votos válidos. Por isso, mesmo que eles representem uma parcela grande dos votos, não são capazes, por si só, de anular uma eleição.\nSegundo o advogado Dyogo Crosara, especialista em Direito Eleitoral, em entrevista ao jornal O POPULAR, os dois tipos de voto não entram na definição do resultado da eleição. Ele explica que são considerados válidos os votos dados a candidatos e, nas eleições proporcionais, também os votos de legenda.\nOs votos brancos e nulos não contam. Eles são excluídos do cômputo dos votos válidos. Na atual conjuntura desde a Lei das Eleições, 97, a gente tem que os votos brancos e nulos não contam para nenhum efeito, então eles são excluídos do cômputo dos votos válidos”, explica Crosara.