O candidato do PL ao governo estadual, senador Wilder Morais, admitiu nesta segunda-feira (14) a possibilidade de instalação de câmeras nas fardas de policiais militares em Goiás, caso seja eleito. O postulante apontou que “não tem dificuldade nenhuma” em relação à proposta e definiu que pretende realizar diálogo com a corregedoria da Polícia Militar e com os próprios servidores nos primeiros 100 dias de eventual mandato para tomar uma decisão.\n“Com relação às câmeras corporais, hoje em Goiás a gente ainda não usa. Assim que a gente chegar ao governo, a partir dos 100 dias, nós vamos sentar com a corregedoria, com os policiais e eu não tenho nenhuma dificuldade. O que a nossa corporação entender que é bom para a sociedade e para a segurança pública, nós vamos ter. Como também se decidir não ter, eu também vou ficar com a corporação”, definiu o candidato em entrevista à Rádio Sucesso.