O senador Wilder Morais (PL) e aliados utilizaram a decisão do governador Ronaldo Caiado (PSD) de acabar com a taxa do agro e o Fundo Estadual de Infraestrutura (Fundeinfra) para defender a viabilidade da candidatura própria ao governo estadual. Os apoiadores apontam que o anúncio da medida, realizado ao lado do vice e pré-candidato Daniel Vilela (MDB), representa a materialização de suposto “medo” do Palácio das Esmeraldas em relação ao projeto lançado oficialmente por Wilder nesta sexta-feira (20).A avaliação no PL é de que o projeto próprio tem potencial de crescimento ao longo dos próximos meses até a votação em primeiro turno, em 4 de outubro, principalmente junto ao público conservador ligado ao agronegócio e à base do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL). Como informado pelo POPULAR, a pré-candidatura própria recebeu aval do presidente nacional do partido, Valdemar Costa Neto, nesta sexta, com o lançamento de Ana Paula Rezende como nome à vice-governadoria.“Antes mesmo de começarmos aqui a nossa pré-campanha, já tivemos um resultado. Nós tínhamos uma taxa do agro, que foi colocada há três anos, e o momento foi infeliz. Desde que foi implantada, de lá para cá, foi o momento mais difícil dos produtores rurais no estado. Então, nós já iríamos acabar com ela e ficamos sabendo que vai acabar. Eu quero garantir que nós não vamos criar nenhum imposto aqui quando eu for, se Deus quiser, governador de Goiás”, apontou Wilder em discurso na reunião, realizada na sede do PL, em Goiânia.O senador ainda se posicionou diretamente contra a medida adotada por Caiado desde 2023, com a implantação da cobrança sobre o agro e a mineração. “Pelo contrário: para você aumentar a receita de governo, nós temos que aumentar a produção de quem trabalha. Aí pode ter certeza que, quem gera emprego e renda vai ter um parceiro forte do lado”, defendeu.O pré-candidato ainda retomou a passagem pela Secretaria Estadual de Indústria e Comércio (SIC), no primeiro mandato de Caiado, entre fevereiro de 2019 e junho de 2020. O senador apontou ter efetivado a instalação de 263 novas empresas, com impacto direto no crescimento da receita estadual com arrecadação de impostos. Wilder ainda alfinetou o governo, com citação às dificuldades vivenciadas pela gestão para realizar a entrega de obras.“Quando se aumenta a produção, o governo também aumenta os seus recursos. Aí nós podemos continuar fazendo investimentos, que é o sonho de todo mundo. Sou engenheiro e vou fazer uma transformação em Goiás. Vocês podem ter certeza que as obras de infraestrutura vão voltar e vamos construir no estado inteiro”, disse.Em entrevista ao POPULAR, Wilder apontou ter perspectiva positiva para a busca de apoio dos produtores rurais goianos. “O agro me apoiou e me elegeu senador. Então, nós temos uma linha direta com o agro. Eu tenho uma linha direta com o setor de indústria e de comércio e nós vamos trabalhar pelo estado de Goiás”, disse. A taxa do agro também foi citada nos discursos dos deputados estaduais Major Araújo e Delegado Eduardo Prado, que mantêm postura de oposição na Assembleia Legislativa de Goiás (Alego). “O pré-lançamento já trouxe traumas para o Palácio das Esmeraldas. Eles anunciaram o fim da taxa do agro com medo do Wilder. Deputados da base me ligaram dizendo que eu vou ter o governador eleito de Goiás. E muitos dos que estão de lá estão esperando só acabar a tinta do cacique para aliar ao Wilder”, afirmou Prado.PrefeitosA expectativa por ampliação de apoios também foi apresentada por Wilder, logo depois de valorizar a presença de prefeitos na reunião. O evento partidário contou com os gestores de Corumbá de Goiás, Damianópolis, Britânia, Avelinópolis, Palmeiras de Goiás, Mambaí, Buriti Alegre, Jataí, Portelândia, Morrinhos, Turvelândia e Posse. Dos que continuam filiados ao PL depois de cooptação da base governista, não participaram Márcio Corrêa (Anápolis), Rodrigo Fonseca (Ouro Verde) e Douglas Sertório (Campo Alegre).“Os prefeitos amigos todos que estão aqui. Eu não deixei vocês em nenhum dia, mas tiraram todos os recursos de vocês a nível de estado. Eu, como senador, consegui estar presente e saberei, mesmo com aqueles que hoje não estão comigo. Eu sei o que é hoje estar na oposição e estar na situação e, daqui poucos dias, nós vamos soltar as candidaturas e eles vão avaliar quem são os candidatos. Com certeza, nós vamos aumentar esse time ainda mais”, afirmou.Wilder, no entanto, rejeitou a possibilidade de fazer campanha com discurso de oposição ao governo Caiado. “A nossa posição é de uma candidatura independente. O que for bom do que o governo fez, nós vamos dar continuidade. O que precisa fazer é o que vamos tentar. Cada governo que chega tem uma maneira e nós queremos a oportunidade de mostrar o nosso jeito de governar”, defendeu.Depois do lançamento da pré-candidatura, as próximas agendas políticas do PL ocorrerão na sequência de eventos do “Rota 22”, pelo interior. Nas próximas semanas, a ação será em Formosa (07/03), Mambaí (26/03) e Cocalzinho (27/03).