O senador Wilder Morais (PL) voltou a utilizar a agenda do projeto “Rota 22” para defender candidatura própria do partido ao governo estadual e citou o deputado federal Gustavo Gayer ao elencar lideranças que poderiam assumir o posto. O presidente estadual da legenda mantém a própria pré-candidatura ao Executivo e vive intensa divergência interna com o deputado, que trabalha por aliança com a base do governo estadual, em acordo que incluiria uma vaga ao Senado.\nWilder retomou críticas ao vice-governador Daniel Vilela (MDB) e afirmou que a aliança não representaria o “legado” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL), além de retirar a possibilidade de estrutura de um palanque estadual para a campanha do senador e pré-candidato à Presidência Flávio Bolsonaro. “O que nós precisamos ter é que não vamos deixar esse legado inteiro do presidente Jair Bolsonaro e passarmos isso para um partido que não caminhou com a gente. Que não pensa como a gente. Ele não tem essa construção”, disse.