O senador e presidente estadual do PL, Wilder Morais, definiu nesta quinta-feira (19), que o partido terá chapa majoritária puro sangue para a disputa das eleições de outubro, ao confirmar o vereador por Goiânia, Oséias Varão, como pré-candidato ao Senado na segunda vaga da legenda, ao lado do deputado federal Gustavo Gayer. A oficialização dos nomes foi apresentada por Gayer em reunião com o senador e pré-candidato à Presidência, Flávio Bolsonaro. Agora, falta apenas o encontro com o presidente nacional da sigla, Valdemar Costa Neto.\n“Os nossos candidatos a senadores já estão definidos, que são o Gustavo Gayer e o Oséias Varão”, afirmou o pré-candidato ao governo. Wilder lançou o próprio projeto ao Executivo em 20 de fevereiro, quando anunciou também a filiação da advogada e filha do ex-governador Iris Rezende, Ana Paula Rezende, que aderiu para ser pré-candidata a vice-governadora.