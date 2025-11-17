Após a intensificação de cobranças internas nas últimas semanas, o senador Wilder Morais, presidente do diretório goiano do Partido Liberal (PL), confirmou, em reunião realizada com correligionários na tarde desta segunda-feira (17), em sua residência em Goiânia, pré-candidatura ao governo de Goiás na eleição 2026. A decisão ocorre em meio a outras pré-candidaturas já anunciadas ao Palácio das Esmeraldas, como do vice-governador Daniel Vilela (MDB); e do ex-governador Marconi Perillo (PSDB).\nAo POPULAR, Wilder disse que o primeiro plano é definir agenda de trabalho e intensificar as movimentações a fim de que os goianos o reconheçam como pré-candidato no ano que vem. O senador deve conceder entrevistas a veículos de imprensa nos próximos dias para falar da decisão política. Sem citar nomes, ele afirmou que o PL “terá candidatura nacional no ano que vem” e, sendo assim, “Goiás também vai ter porque a nacional precisa ter palanque aqui”.