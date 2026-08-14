O candidato do PL ao governo de Goiás, senador Wilder Morais, aposta no engajamento de aliados ao ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) no estado para alcançar crescimento nas intenções de voto e vaga para disputar o segundo turno. O parlamentar foi o último entrevistado da série de sabatinas do POPULAR e rádio CBN Goiânia com os postulantes ao Palácio das Esmeraldas. Wilder também reforçou críticas à atual gestão, com questionamento sobre a saúde financeira do estado.\nSabatina com o candidato ao Governo de Goiás Wilder Morais\nSete deputados de Goiás têm mais de R$ 10 milhões em patrimônio\nFlávio Bolsonaro é filiado a partido Missão, e registro de candidatura no TSE atrasa\nO sr. acredita que o apoio do bolsonarismo em Goiás pode ser suficiente para alcançar a disputa no segundo turno?\nSou candidato da direita e do bolsonarismo com muita honra, até porque fui eleito senador por esse grupo. Em 2022 faltava quatro dias para as eleições e eu estava em quarto ou em quinto lugar em algumas pesquisas. Quando terminou, nós estávamos em primeiro e com diferença de quase 200 mil votos. Então, as pesquisas não têm acertado muito e foi o meu caso. Confio muito no trabalho e no currículo. Vai ter campanha na rua e as aparições na televisão. Aí, sim, nós vamos colocar as propostas e será momento de crescer nas pesquisas.