A manifestação de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) na Praça Tamandaré, em Goiânia, marcou nesta segunda-feira (07) o alinhamento da campanha estadual do senador Wilder Morais (PL) às pautas de direita defendidas no ambiente polarizado da disputa à Presidência da República. A nacionalização do projeto do empresário ao governo de Goiás também passou a ser a estratégia prioritária nos programas de Rádio e TV e foi materializada no discurso do senador durante o protesto, realizado de forma paralela aos desfiles do 7 de Setembro. Questionado pelo POPULAR, o candidato a governador apontou que não haveria alternativa para o trabalho além do alinhamento direto com o bolsonarismo. “Não tem jeito de fazer diferente, tem uma baderna muito grande em Brasília. Hoje, o Supremo Tribunal Federal não representa mais, principalmente alguns ministros, e não tem jeito de se dissociar disso. Nós temos um presidente da República que também ajudou muito isso a acontecer”, afirmou Wilder.A associação do programa nacional à campanha ao Palácio das Esmeraldas busca ampliar o conhecimento do candidato entre eleitores que concordam com os protestos contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes, e o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). A alteração do discurso ocorre após manutenção de foco, durante as duas primeiras semanas de propaganda, na apresentação do perfil pessoal e profissional do candidato a governador.A partir desta segunda, a coordenação da campanha priorizará a associação mais enfática entre o nome do senador e o ex-presidente Jair Bolsonaro e seu filho, o presidenciável Flávio Bolsonaro (PL). “Então, hoje é uma revolta do povo brasileiro e por isso as pessoas vieram para a rua. O nosso próximo presidente, Flávio Bolsonaro, vai escolher quatro ministros do STF, se Deus quiser, no mandato dele que começa ano que vem”, defendeu o senador.Wilder demonstrou confiança em gradativo avanço nas intenções de voto, com base no engajamento do público de direita. “Nós vamos ganhar de preferência no primeiro turno. As coisas estão acontecendo. Vai acompanhando as pesquisas aí que você vai ver. Nós vamos trabalhar para ganhar agora, logo no primeiro turno”, avaliou.Integrantes da campanha apontam que houve construção de “base sólida” na apresentação do perfil do senador nas primeiras semanas de propaganda e que, a partir de agora, haverá intenso crescimento por meio do convencimento de eleitores de direita que, atualmente, apontam preferência pela candidatura à reeleição do governador Daniel Vilela (MDB). DireitaNo entendimento dos aliados de Wilder, o apoio do ex-governador Ronaldo Caiado (PSD) a Daniel deixará de ser decisivo à medida que as pessoas passem a conhecer Wilder, com a informação de que ele tem o apoio da família Bolsonaro. Neste sentido, o candidato passou a dar sinais dos ataques poderá direcionar para garantir o protagonismo junto ao público conservador em Goiás, durante o discurso aos bolsonaristas, na Praça Tamandaré. “Vamos voltar a construir casa. Vamos voltar a levar infraestrutura pros quatro cantos deste estado. Fazer com que o agronegócio prospere. Que a gente possa gerar muito emprego em renda. Mas, para isso, nós não podemos ter o PT”, associou. “E eu queria deixar claro pra vocês: o único candidato da direita aqui em Goiás sou eu. Não vem o pessoal querendo dizer que é direita, que não tem direito. Vocês sabem muito bem que o MDB é um puxadinho do PT. O PSDB é voltado para a esquerda. E o PT que está aí vocês sabem quem é. Então, quem é da direita é do PL”, acrescentou Wilder no discurso.O candidato repetiu críticas já adotadas desde a pré-campanha, como apontamentos sobre o atendimento em saúde. “Goiás é um estado muito rico, mas essa riqueza não está chegando na casa daqueles que mais precisam. Daqueles que precisam da saúde, que hoje está na UTI. E quando eu falo da saúde, o governo atual briga, achando que está às mil maravilhas. Eu tenho um projeto: tudo aquilo que for bom, nós vamos manter. E o que for ruim, nós vamos consertar. E a saúde, vocês podem escrever, é a nossa prioridade número um”, disse.Na sequência, Wilder chamou Alexandre de Moraes de “malandro”, por conta das suspeitas de relacionamento do ministro com o ex-banqueiro Daniel Vorcaro e retomou a associação da campanha estadual às pautas nacionais e à candidatura bolsonarista. “Não tem jeito de dissociar, não. Goiás vai precisar do Flávio no ano que vem lá em Brasília”, afirmou.Wilder elogiou a postura do ministro André Mendonça, do STF. “Nós já temos um ministro que sozinho está enfrentando todos. Eu quero pedir que vocês coloquem ele nas suas orações. Hoje, o Supremo é a maior baderna que nós já vimos. Não podemos aceitar um poder pesando mais que o outro”, disse.O candidato a governador deixou a manifestação em Goiânia antes do encerramento e participou, sem novo discurso, do protesto na Avenida Paulista, em São Paulo. Único goiano a falar no evento, o candidato a senador, Gustavo Gayer, cobrou a anulação da decisão do STF que condenou Jair Bolsonaro por tentativa de golpe de estado. O deputado criticou os contatos mantidos entre Moraes e Vorcaro durante o período em que ocorreu o julgamento.